FYR Bistronomi & Bar в Осло

О месте

Уютный ресторан и коктейль-бар в Осло, предлагающий изысканные блюда нордической кухни в непринужденной атмосфере. Расположенный недалеко от парка, он славится сезонным меню, использованием местных продуктов, блюдами на гриле и стильным интерьером, созданным шеф-поваром Себастьяном Мюре.