FYR Bistronomi & Bar в Осло
О месте
Уютный ресторан и коктейль-бар в Осло, предлагающий изысканные блюда нордической кухни в непринужденной атмосфере. Расположенный недалеко от парка, он славится сезонным меню, использованием местных продуктов, блюдами на гриле и стильным интерьером, созданным шеф-поваром Себастьяном Мюре.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Underhaugsveien 28, 0354 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 23:00
Пятница15:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00