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FYR Bistronomi & Bar в Осло

FYR Bistronomi & Bar

О месте

Уютный ресторан и коктейль-бар в Осло, предлагающий изысканные блюда нордической кухни в непринужденной атмосфере. Расположенный недалеко от парка, он славится сезонным меню, использованием местных продуктов, блюдами на гриле и стильным интерьером, созданным шеф-поваром Себастьяном Мюре.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Underhaugsveien 28, 0354 Oslo

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 23:00
Пятница15:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Контакты
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