Summit Bar в Осло
О месте
Панорамный бар на 21-м этаже отеля Radisson Blu Scandinavia в центре Осло, предлагающий потрясающие виды на город и фьорд через окна от пола до потолка.Предлагает широкий выбор коктейлей, пива и легких закусок.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Holbergs gate 30, 0166 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00