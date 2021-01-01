Pier 42 в Осло
О месте
Заведение известно своей концепцией, вдохновленной контрастами Нью-Йорка и Норвегии. Pier 42 признан лучшим коктейль-баром Норвегии (2021, 2022) и славится авторскими напитками от отмеченного мировыми наградами бар-менеджера Адриана Михальчика.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Jernbanetorget 2, 0154 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00