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Frances Vinbar в Осло

Frances Vinbar

О месте

Высокорейтинговый бар и ресторан, отмеченный в гиде Мишлен 2025 (Bib Gourmand), который предлагает качественную кухню и отличный выбор вин. Известен утонченной атмосферой, подходящей для обедов и ужинов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Henrik Ibsens gate 48, 0255 Oslo
+4748843786

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:30 - 15:00
Вторник07:30 - 00:00
Среда07:30 - 00:00
Четверг07:30 - 00:00
Пятница07:30 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
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