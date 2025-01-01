Frances Vinbar в Осло
О месте
Высокорейтинговый бар и ресторан, отмеченный в гиде Мишлен 2025 (Bib Gourmand), который предлагает качественную кухню и отличный выбор вин. Известен утонченной атмосферой, подходящей для обедов и ужинов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Henrik Ibsens gate 48, 0255 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:30 - 15:00
Вторник07:30 - 00:00
Среда07:30 - 00:00
Четверг07:30 - 00:00
Пятница07:30 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00