Posthallen Drinkhub в Осло
О месте
Первый в Норвегии «барный дворик» (bar court), расположенный в историческом здании бывшего главного почтамта в центре Осло. Это уникальное пространство, объединяющее несколько независимых баров под одной крышей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Prinsens gate 8, 0152 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 00:00
Вторник15:00 - 00:00
Среда15:00 - 00:00
Четверг15:00 - 00:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00