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Posthallen Drinkhub в Осло

Posthallen Drinkhub

О месте

Первый в Норвегии «барный дворик» (bar court), расположенный в историческом здании бывшего главного почтамта в центре Осло. Это уникальное пространство, объединяющее несколько независимых баров под одной крышей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Prinsens gate 8, 0152 Oslo
+4792607023

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 00:00
Вторник15:00 - 00:00
Среда15:00 - 00:00
Четверг15:00 - 00:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Контакты
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