Dr. Jekyll's Pub в Осло
О месте
Старейший и знаменитый паб, специализирующийся на виски (более 550–600 сортов), расположенный в центре города. Заведение в британском стиле, вдохновленное романом о докторе Джекилле и мистере Хайде, предлагает два этажа, уютный внутренний дворик с подогревом, бильярд, а также регулярные квизы и дегустации.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Klingenberggata 4, 0161 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг15:00 - 03:00
Пятница15:00 - 03:00
Суббота15:00 - 03:00
Воскресенье16:00 - 00:00