Dr. Jekyll's Pub в Осло

О месте

Старейший и знаменитый паб, специализирующийся на виски (более 550–600 сортов), расположенный в центре города. Заведение в британском стиле, вдохновленное романом о докторе Джекилле и мистере Хайде, предлагает два этажа, уютный внутренний дворик с подогревом, бильярд, а также регулярные квизы и дегустации.