Cue в Осло
О месте
Одно из самых ярких и масштабных заведений Осло, расположенное в модном районе Грюнерлёкка (Grünerløkka). Это уникальный гибрид бильярдного клуба, коктейль-бара и ресторана, оформленный в эстетике 60-х и 70-х годов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Контакты
Thorvald Meyers gate 11, 0555 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 01:00
Вторник15:00 - 01:00
Среда15:00 - 01:00
Четверг15:00 - 01:00
Пятница15:00 - 02:30
Суббота14:00 - 02:30
Воскресенье14:00 - 01:00