Cue в Осло

О месте

Одно из самых ярких и масштабных заведений Осло, расположенное в модном районе Грюнерлёкка (Grünerløkka). Это уникальный гибрид бильярдного клуба, коктейль-бара и ресторана, оформленный в эстетике 60-х и 70-х годов.