Kolonialen Bislett в Осло

О месте

Популярный уютный ресторан-бистро в Осло (район Бислетт), известный своей непринужденной атмосферой, сезонным меню и обширной винной картой (более 800 наименований). Расположенный в историческом здании бывшей бакалейной лавки, он предлагает современную норвежскую и европейскую кухню, удостоенную внимания гида Michelin.