Kolonialen Bislett в Осло
О месте
Популярный уютный ресторан-бистро в Осло (район Бислетт), известный своей непринужденной атмосферой, сезонным меню и обширной винной картой (более 800 наименований). Расположенный в историческом здании бывшей бакалейной лавки, он предлагает современную норвежскую и европейскую кухню, удостоенную внимания гида Michelin.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Sofies gate 16, 0170 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00