Eight Rooftop Bar в Осло
О месте
Изысканный бар на 8-м этаже исторического Grand Hotel в самом центре Осло (Karl Johans gate 31). Он известен своей террасой с потрясающим видом на город, изысканной атмосферой и качественной винной картой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Karl Johans gt. 27, 0159 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00