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Eight Rooftop Bar в Осло

Eight Rooftop Bar

О месте

Изысканный бар на 8-м этаже исторического Grand Hotel в самом центре Осло (Karl Johans gate 31). Он известен своей террасой с потрясающим видом на город, изысканной атмосферой и качественной винной картой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Karl Johans gt. 27, 0159 Oslo
+4723212000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Контакты
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