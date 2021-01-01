The New Munch Museum в Осло

О месте

Масштабный 13-этажный культурный центр на набережной Бьёрвик, посвященный жизни и творчеству Эдварда Мунка. Открытый в 2021 году, он хранит крупнейшую в мире коллекцию работ художника (более 26 000), включая знаменитый «Крик», «Мадонну» и «Вампира», предлагая интерактивные экспозиции и панорамные виды на Осло-фьорд.