The New Munch Museum в Осло
О месте
Масштабный 13-этажный культурный центр на набережной Бьёрвик, посвященный жизни и творчеству Эдварда Мунка. Открытый в 2021 году, он хранит крупнейшую в мире коллекцию работ художника (более 26 000), включая знаменитый «Крик», «Мадонну» и «Вампира», предлагая интерактивные экспозиции и панорамные виды на Осло-фьорд.
Контакты
Edvard Munchs Plass 1, 0194 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 18:00