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Astrup Fearnley Museum of Modern Art в Осло

Astrup Fearnley Museum of Modern Art

О месте

Частный музей, посвященный международному и норвежскому современному искусству, расположенный в районе Тьювхольмен. Здание, спроектированное Ренцо Пиано, является выдающимся образцом современной архитектуры, а коллекция включает авангардные произведения.

Контакты

Strandpromenaden 2, 0252 Oslo
+4722936060

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 17:00
Вторник12:00 - 17:00
Среда12:00 - 17:00
Четверг12:00 - 19:00
Пятница12:00 - 17:00
Суббота11:00 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00
Контакты
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