Astrup Fearnley Museum of Modern Art в Осло
О месте
Частный музей, посвященный международному и норвежскому современному искусству, расположенный в районе Тьювхольмен. Здание, спроектированное Ренцо Пиано, является выдающимся образцом современной архитектуры, а коллекция включает авангардные произведения.
Контакты
Strandpromenaden 2, 0252 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 17:00
Вторник12:00 - 17:00
Среда12:00 - 17:00
Четверг12:00 - 19:00
Пятница12:00 - 17:00
Суббота11:00 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00