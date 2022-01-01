The National Museum в Осло
О месте
Крупнейший музей искусств в Скандинавии, открытый в 2022 году. Он объединяет норвежскую живопись, дизайн и архитектуру в одном современном здании. Здесь хранится знаменитая картина Эдварда Мунка «Крик», а также обширная коллекция работ от эпохи романтизма до современности.
Контакты
Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00