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The National Museum в Осло

The National Museum

О месте

Крупнейший музей искусств в Скандинавии, открытый в 2022 году. Он объединяет норвежскую живопись, дизайн и архитектуру в одном современном здании. Здесь хранится знаменитая картина Эдварда Мунка «Крик», а также обширная коллекция работ от эпохи романтизма до современности.

Контакты

Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo
+4721982000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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