Maaemo в Осло
О месте
Легендарный ресторан высокой кухни в Осло, удостоенный трех звезд Мишлен. Он предлагает современную норвежскую кухню, основанную на органических, местных продуктах, а его название переводится как «Мать-Земля». Это уникальное гастрономическое место с изысканным обслуживанием, расположенное в здании с видом на современную архитектуру.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Dronning Eufemias gate 23, 0194 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00