Maaemo в Осло

О месте

Легендарный ресторан высокой кухни в Осло, удостоенный трех звезд Мишлен. Он предлагает современную норвежскую кухню, основанную на органических, местных продуктах, а его название переводится как «Мать-Земля». Это уникальное гастрономическое место с изысканным обслуживанием, расположенное в здании с видом на современную архитектуру.