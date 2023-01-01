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Savage в Осло

Savage

О месте

Высококлассный ресторан в Осло, отмеченный звездой Мишлен (с июня 2023 г.), расположенный в отеле Revier в центре города. Заведение известно смелой, «дикой» гастрономией от шеф-повара Андреа Сельваджини, сочетающей норвежские сезонные продукты с международными техниками в формате дегустационных сетов из 14–21 подачи.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Nedre Slottsgate 2, 0153 Oslo

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
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