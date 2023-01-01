Savage в Осло

О месте

Высококлассный ресторан в Осло, отмеченный звездой Мишлен (с июня 2023 г.), расположенный в отеле Revier в центре города. Заведение известно смелой, «дикой» гастрономией от шеф-повара Андреа Сельваджини, сочетающей норвежские сезонные продукты с международными техниками в формате дегустационных сетов из 14–21 подачи.