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Stallen в Осло

Stallen

О месте

Эксклюзивный ресторан в Осло (открыт в 2019, звезда Мишлен в 2023), расположенный в здании бывших конюшен. Известен изысканной скандинавской кухней (15-20 подач) с акцентом на локальные продукты с собственной фермы.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Underhaugsveien 28 Stallbygning, 0354 Oslo
+4745841755

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00
Контакты
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