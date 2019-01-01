Stallen в Осло

О месте

Эксклюзивный ресторан в Осло (открыт в 2019, звезда Мишлен в 2023), расположенный в здании бывших конюшен. Известен изысканной скандинавской кухней (15-20 подач) с акцентом на локальные продукты с собственной фермы.