Stallen в Осло
О месте
Эксклюзивный ресторан в Осло (открыт в 2019, звезда Мишлен в 2023), расположенный в здании бывших конюшен. Известен изысканной скандинавской кухней (15-20 подач) с акцентом на локальные продукты с собственной фермы.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Underhaugsveien 28 Stallbygning, 0354 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00