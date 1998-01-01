Statholdergaarden в Осло
О месте
Легендарный гастрономический ресторан в центре Осло, обладающий звездой Мишлен с 1998 года. Расположенный в историческом здании XVII века с уникальными лепными потолками, он предлагает изысканные сезонные блюда из норвежских продуктов под руководством звездного шеф-повара Бента Стиансена. Это место сочетает историческую элегантность с высокой кухней.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Контакты
Rådhusgata 11, 0151 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00