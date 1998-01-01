Statholdergaarden в Осло

О месте

Легендарный гастрономический ресторан в центре Осло, обладающий звездой Мишлен с 1998 года. Расположенный в историческом здании XVII века с уникальными лепными потолками, он предлагает изысканные сезонные блюда из норвежских продуктов под руководством звездного шеф-повара Бента Стиансена. Это место сочетает историческую элегантность с высокой кухней.