Smalhans в Осло
О месте
Заведение специализируется на современной скандинавской кухне, предлагая концепцию «sharing plates» (общих блюд), что создает непринужденную атмосферу соседского бистро. Днем здесь подают сытные домашние обеды по доступным ценам, а вечером пространство трансформируется в стильный гастробар с акцентом на органические продукты, натуральные вина и крафтовое пиво.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Ullevålsveien 43, 0171 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00