Smalhans в Осло

О месте

Заведение специализируется на современной скандинавской кухне, предлагая концепцию «sharing plates» (общих блюд), что создает непринужденную атмосферу соседского бистро. Днем здесь подают сытные домашние обеды по доступным ценам, а вечером пространство трансформируется в стильный гастробар с акцентом на органические продукты, натуральные вина и крафтовое пиво.