Restaurant Kontrast в Осло
О месте
Престижный ресторан современной норвежской кухни, удостоенный звезды Мишлен. Под руководством шеф-повара Микаэля Свенссона заведение предлагает дегустационные меню (12–14 блюд), основанные на сезонных, локальных продуктах, экологичности и ярких контрастных вкусах.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Maridalsveien 15a, 0175 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00