Restaurant À L'aise в Осло
О месте
Изысканный ресторан высокой кухни (1 звезда Мишлен), сочетающий классические французские техники с лучшими норвежскими ингредиентами. Расположенный в элегантном районе (Essendrops gate 6), он предлагает современную гастрономию, безупречный сервис и уютную атмосферу, ориентированную на комфортный вечер.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Essendrops gate 6, 0368 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00