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Restaurant À L'aise в Осло

Restaurant À L'aise

О месте

Изысканный ресторан высокой кухни (1 звезда Мишлен), сочетающий классические французские техники с лучшими норвежскими ингредиентами. Расположенный в элегантном районе (Essendrops gate 6), он предлагает современную гастрономию, безупречный сервис и уютную атмосферу, ориентированную на комфортный вечер.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Essendrops gate 6, 0368 Oslo
+4721055700

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Контакты
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