Vaaghals в Осло
О месте
Известный ресторан норвежской кухни, расположенный в современном районе Barcode в Осло, который сочетает традиционные местные ингредиенты с континентальным влиянием. Заведение славится блюдами для совместного использования (sharing plates), непринужденной атмосферой и креативным подходом к сезонным продуктам, соответствуя стандартам высокой кухни.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:30
Вторник11:00 - 23:30
Среда11:00 - 23:30
Четверг11:00 - 23:30
Пятница11:00 - 23:30
Суббота11:00 - 23:30