Vaaghals в Осло

О месте

Известный ресторан норвежской кухни, расположенный в современном районе Barcode в Осло, который сочетает традиционные местные ингредиенты с континентальным влиянием. Заведение славится блюдами для совместного использования (sharing plates), непринужденной атмосферой и креативным подходом к сезонным продуктам, соответствуя стандартам высокой кухни.