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Sabi Omakase Oslo в Осло

Sabi Omakase Oslo

О месте

Эксклюзивный суши-ресторан в Осло, предлагающий подлинный опыт эдомаэ-омакасе всего на 10 мест за стойкой. Шеф-повар решает меню, предлагая серию закусок, сашими и нигири из свежайших норвежских ингредиентов в стиле современной Японии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Отдельные залы
Бронирование столов
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Ruseløkkveien 3, 0251 Oslo
+4745685022

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Контакты
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