Sabi Omakase Oslo в Осло

О месте

Эксклюзивный суши-ресторан в Осло, предлагающий подлинный опыт эдомаэ-омакасе всего на 10 мест за стойкой. Шеф-повар решает меню, предлагая серию закусок, сашими и нигири из свежайших норвежских ингредиентов в стиле современной Японии.