Sabi Omakase Oslo в Осло
О месте
Эксклюзивный суши-ресторан в Осло, предлагающий подлинный опыт эдомаэ-омакасе всего на 10 мест за стойкой. Шеф-повар решает меню, предлагая серию закусок, сашими и нигири из свежайших норвежских ингредиентов в стиле современной Японии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Отдельные залы
Бронирование столов
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Ruseløkkveien 3, 0251 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00