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Le Jules Verne в Париже

Le Jules Verne

О месте

Ресторан с двумя звёздами Мишлен на Эйфелевой башне с потрясающим панорамным видом на Париж. Изысканная французская кухня, сочетающая классические рецепты с современным подходом.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Avenue Gustave Eiffel 2ème, Eiffel Tower, Av. Anatole France, 75007 Paris
+33172761661

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00
Контакты
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