Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Épicure в Париже

Épicure

О месте

Трехзвездочный Мишлен ресторан в отеле Le Bristol, известный своей высокой кухней и утонченными блюдами от шефа Эрика Фрешона.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

112 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
+33153434340

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM