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Апартаменты в Париже

Мы предоставляем апартаменты высочайшего класса для аренды и покупки, расположенные в самых востребованных локациях.

Что мы предлагаем

Погрузитесь в атмосферу роскоши и комфорта с нашими эксклюзивными предложениями недвижимости в Париже. С нами вы получите:

  • Роскошные квартиры с видом на Эйфелеву башню и Сены.
  • Пентхаусы в исторических зданиях и современных комплексах.
  • Продажу и аренду элитных резиденций в престижных районах Парижа.
  • Полное юридическое сопровождение сделок.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Мы предоставляем широкий спектр дополнительных услуг:

  • Консьерж-сервис и сопровождение на французском рынке недвижимости.
  • Организация трансфера и персонального водителя.
  • Аренда элитных автомобилей и частных самолетов.
  • Инвестиционные консультации и управление недвижимостью.

Лучшие локации

Мы предлагаем апартаменты в самых престижных локациях:

  • 16-й округ – аристократический район с историческими резиденциями.
  • Маре – исторические особняки и стильные дизайнерские апартаменты.
  • Сен-Жермен-де-Пре – утонченная классика в центре Парижа.
  • Опера и Лувр – престижные апартаменты в историческом сердце города.

Ваш новый дом будет там, где сочетаются престиж, комфорт и красота.

Почему выбирают нас

Наш подход — персональный, наши принципы — безупречные.

  • Тесное взаимодействие с ведущими агентствами и девелоперами.
  • Уникальные предложения, доступные только нашим клиентам.
  • Эффективные решения для быстрого заключения сделок.
  • Сохранение полной конфиденциальности всех операций.

Услуги для владельцев недвижимости

Мы также работаем с владельцами недвижимости, предлагая:

  • Продвижение и маркетинг элитных объектов.
  • Подбор надежных арендаторов и покупателей с индивидуальным подходом.
  • Полное юридическое сопровождение сделки.
  • Разработка стратегии управления недвижимостью и увеличение ее инвестиционной привлекательности.

Гарантия безопасности сделок

  • Аудит недвижимости перед заключением сделки, включая проверку обременений и долговых обязательств.
  • Разработка индивидуальных условий договора, отвечающих вашим требованиям и безопасности.
  • Профессиональное сопровождение юристами и консультантами на всех этапах процесса.

Вы можете быть уверены в надежности каждой сделки – наша команда строго контролирует каждый этап.

info@versently.com