EN
фон

Аренда элитных авто в Париже

Если вы хотите сделать своё пребывание в Париже по-настоящему незабываемым, аренда автомобиля — это идеальный способ насладиться всеми его прелестями.

Что мы предлагаем

Мы предлагаем аренду автомобилей VIP-класса в Париже для тех, кто ценит утончённость, комфорт и высокий уровень обслуживания. Ощутите атмосферу города моды за рулём роскошного седана или выберите стильный кабриолет для поездки по вечерним улицам французской столицы.

  • Вы сами выбираете маршрут и ритм путешествия. Независимо от того, хотите ли вы прогуляться по узким улочкам Монмартра, прокатиться по Елисейским полям или отправиться за город, арендованный автомобиль обеспечит вам комфорт и удобство.
  • Париж — это столица моды и элегантности. Передвижение на элитном авто подчеркнёт ваш стиль, будь то деловая встреча, романтическое свидание или посещение модного показа.
  • Экономия времени Вы не будете зависеть от расписания общественного транспорта и ожидания такси. Аренда автомобиля позволит вам оперативно передвигаться по городу и окрестностям.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Аренда авто с персональным водителем – это удобное решение для деловых встреч, посещения модных показов и трансферов из аэропортов Charles de Gaulle или Orly. Вам не придётся беспокоиться о парковке и навигации – водитель позаботится обо всём.

Дополнительные услуги

Мы готовы предложить:

  • Декорирование автомобилей для свадеб – создайте неповторимую атмосферу в важный день.
  • Персонализированные маршруты – экскурсии по историческим местам Парижа.
  • VIP-охрана и сопровождение – для тех, кто ценит максимальную конфиденциальность и безопасность.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Каждый автомобиль перед подачей проходит тщательную проверку и подаётся клиенту в идеальном состоянии. Ваш комфорт и безопасность – наш приоритет.

  • Регулярное техническое обслуживание и поддержание автомобиля в безупречном состоянии — как снаружи, так и внутри.
  • Полный страховой пакет, включающий расширенную защиту и помощь на дороге в случае непредвиденных ситуаций.
  • Подача автомобиля строго в назначенное время, с учётом ваших предпочтений и маршрута.

Аренда для особых случаев

Мы поможем организовать аренду автомобиля для:

  • Романтических прогулок по Парижу.
  • Деловых встреч и fashion-мероприятий.
  • Съёмок в кино и рекламе.

Ощутите истинную роскошь передвижения в Париже. Забронируйте автомобиль уже сегодня и сделайте своё пребывание в городе незабываемым.

info@versently.com