Выбирая частный самолёт, вы выбираете безопасность, конфиденциальность и роскошь в каждом полёте.
Что мы предлагаем
Мы предоставляем услуги аренды частных самолетов в Париже для деловых и личных поездок, обеспечивая высокий уровень роскоши, приватности и сервиса. С нами вы можете:
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Каждый рейс сопровождается профессиональной командой, которая обучена предоставлять сервис премиум уровня.
Дополнительные услуги
Мы готовы предложить:
Высший уровень комфорта на суше и на воде: элитные автомобили с персональным водителем и роскошные яхты готовы к вашему распоряжению в Париже.
Направления и маршруты
С нами вы можете летать куда угодно:
Почему выбирают нас
Каждый полёт с нами — это индивидуальный подход, премиум-качество и абсолютное спокойствие.
Безопасность и стандарты
Ваши комфорт и безопасность — наш приоритет
Ваш идеальный перелёт начинается здесь. Свяжитесь с нами для бронирования частного самолёта.