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Элитные виллы в Париже

Превратите своё пребывание в Париже в незабываемое наслаждение. Виллы премиум-класса с безупречным сервисом ждут вас.

Что мы предлагаем

Париж – город утонченной роскоши и аристократического комфорта. Мы подберем для вас уникальные виллы с видом на Эйфелеву башню, в исторических кварталах или в живописных окрестностях французской столицы. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных резиденций в исторических и современных районах столицы.
  • Продажу эксклюзивных вилл с утонченным дизайном и классической французской архитектурой.
  • Индивидуальный подбор недвижимости в зависимости от вашего образа жизни и предпочтений.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и персональный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • 16-й округ – роскошные виллы рядом с Булонским лесом и авеню Фош.
  • Сен-Жермен-де-Пре – престижные особняки в культурном центре Парижа.
  • Нейи-сюр-Сен – элитные резиденции с просторными территориями и парками.
  • Версаль – величественные загородные особняки в непосредственной близости от Парижа.

Дополнительные услуги

Мы создаём атмосферу абсолютного комфорта и роскоши в каждой мелочи.

  • Персонализированное меню покупок и доставка свежих продуктов на виллу.
  • Услуги флориста: оформление интерьеров живыми цветами и букетами.
  • Организация вечеринок на территории: музыкальное сопровождение, DJ-сеты, кейтеринг.
  • Частный трансфер до аэропорта и встречи на вип-терминалах.

Почему выбирают нас

Мы объединяем профессиональный подход с искренней заботой о вашем комфорте.

  • Внимательно анализируем ваш запрос и предлагаем только то, что действительно соответствует ожиданиям.
  • Все виллы оборудованы по стандартам luxury: приватные бассейны, видовые террасы, SPA-зоны и smart-системы.
  • Контролируем юридическую чистоту и прозрачность всех договоров.
  • Гарантируем конфиденциальность на каждом этапе взаимодействия.

Услуги для владельцев вилл

Продажа и аренда премиальной недвижимости требуют стратегии и профессионального подхода. Мы предлагаем комплексные услуги, которые помогут вам выгодно реализовать вашу виллу, обеспечив полное сопровождение на каждом этапе.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем:

  • Детальный анализ документов на объект недвижимости.
  • Гарантированную безопасность финансовых операций.
  • Юридическое сопровождение на каждом этапе сделки.
info@versently.com