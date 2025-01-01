Предоставляем премиальные услуги аренды яхт и возможность увидеть столицу Франции с необычного ракурса, путешествуя по водам Сены.
Что мы предлагаем
Париж — это не только город любви и высокой моды, но и место, где можно насладиться эксклюзивным отдыхом на воде. В нашем парке представлены различные типы яхт, которые соответствуют самым высоким стандартам комфорта и элегантности:
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Каждое судно сопровождается профессиональной командой, которая обеспечит безопасность, уют и первоклассное обслуживание. На борту вас ждёт персональный сервис, соответствующий уровню лучших мировых курортов.
Дополнительные услуги
Наша команда заботится о вас и внимательна к мелочам. Для комфорта клиентов мы подготовили ряд дополнительных услуг:
Маршруты и направления
Вы можете выбрать один из наших популярных маршрутов или мы подготовим индивидуальный маршрут под ваш запрос:
Яхты для особых случаев
Мы создаём идеальные условия для самых важных моментов вашей жизни:
Аренда яхты в Париже – это не просто прогулка по воде, а возможность создать незабываемые впечатления в одном из самых красивых городов мира. Ощутите атмосферу роскоши, уюта и элегантности, наслаждаясь красотами Парижа с борта вашей личной яхты.