Tann Beach Club в Пхукете
О месте
Стильный пляжный клуб на южной части пляжа Карон на Пхукете, известный живописными закатами, пляжного‑террасного формата пространства и вечерними сетами с DJ.
Особенности
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
53 Karon Rd, Tambon Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00