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Tann Beach Club в Пхукете

Tann Beach Club

О месте

Стильный пляжный клуб на южной части пляжа Карон на Пхукете, известный живописными закатами, пляжного‑террасного формата пространства и вечерними сетами с DJ.

Особенности

Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

53 Karon Rd, Tambon Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100
+66941564546

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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