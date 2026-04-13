Досуг и развлечения в Пхукете
Популярный пляжный клуб на Пхукете. Он сочетает дневной релакс на пляже Банг Тао с вечерними вечеринками, караоке и диджеями.
Тихий и мало‑забитый пляж на северо‑западном побережье Пхукета, расположенный в районе национального парка Sirinat, недалеко от аэропорта.
Стильный пляжный клуб на Bang Tao Beach, сочетающий дневной релакс у infinity-бассейна с вечерними вечеринками и живой музыкой.
Легендарный ресторан королевской тайской кухни в историческом особняке 1903 года Sino-Portuguese стиля в Старом городе Пхукета.
Элитный ресторан на Пхукете с акцентом на zero-waste кухню. Он получил Green Star от Michelin Guide за экологичность, предлагает современную fusion-кухню с местными ингредиентами с собственной фермы и приготовлением на открытом
Стильный пляжный клуб на южной части пляжа Карон на Пхукете, известный живописными закатами, пляжного‑террасного формата пространства и вечерними сетами с DJ.
Ресторан на Пхукете с современной авторской кухней и акцентом на местные продукты. Он подойдет для красивого ужина, если хочется чего-то особенного, но без пафоса.
Один из самых известных fine dining-ресторанов Пхукета с современной французской кухней и панорамным видом на море.
Арт‑деко‑стильный ресторан и коктейль‑бар в центре Boat Avenue в Банг Тао, комбинирующий европейскую кухню, уютную атмосферу и сильную барную карту.
Интимный шеф-стол на 15 мест в отеле Iniala Beach House, первый ресторан Симона Рогана в Таиланде, открытый в декабре 2023 года и удостоенный одной звезды Michelin в 2024-м. Формат chef's table с открытой кухней.
Аутентичный тайский ресторан премиум-класса на Пхукете в составе Rosewood Phuket, специализирующийся на южно-тайской кухне с морепродуктами и органическими продуктами с собственной фермы.
Гастрономический ресторан премиум-класса, рекомендованный Michelin Guide за современную тайскую кухню с европейским фьюжном.