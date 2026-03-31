PRU в Phuket
О месте
Ресторан на Пхукете с современной авторской кухней и акцентом на местные продукты. Он подойдет для красивого ужина, если хочется чего-то особенного, но без пафоса.
Особенности
Винная карта
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
60, Cherngtalay, 13 Srisoonthorn Road, Cherngtalay 1, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 22:30
Среда 18:00 - 22:30
Четверг 18:00 - 22:30
Пятница 12:00 - 22:30
Суббота 12:00 - 22:30