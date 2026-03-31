Профиль
EN

L’Arôme by the Sea в Phuket

L’Arôme by the Sea

О месте

Один из самых известных fine dining-ресторанов Пхукета с современной французской кухней и панорамным видом на море.

Особенности

Полный бар
Терраса
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными
Панорамный вид
Посадочные места

Контакты

247, 5 Phrabaramee Rd, Pa Tong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150
+66652392111
en.laromegroup.com/laromebythesea

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 23:00
Вторник 16:00 - 23:00
Среда 16:00 - 23:00
Четверг 16:00 - 23:00
Пятница 16:00 - 23:00
Суббота 16:00 - 23:00
Воскресенье 16:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM