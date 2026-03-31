Catch Beach Club Phuket в Phuket

Catch Beach Club Phuket

О месте

Стильный пляжный клуб на Bang Tao Beach, сочетающий дневной релакс у infinity-бассейна с вечерними вечеринками и живой музыкой.

Особенности

Живая музыка
Терраса
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

202/88, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+66653482017
www.catchbeachclub.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 07:30 - 00:00
Вторник 07:30 - 00:00
Среда 07:30 - 00:00
Четверг 07:30 - 00:00
Пятница 07:30 - 00:00
Суббота 07:30 - 00:00
Воскресенье 07:30 - 00:00
