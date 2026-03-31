Ta Khai в Phuket
О месте
Аутентичный тайский ресторан премиум-класса на Пхукете в составе Rosewood Phuket, специализирующийся на южно-тайской кухне с морепродуктами и органическими продуктами с собственной фермы.
Особенности
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Терраса
Посадочные места
Коктейльная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
88/28, 88/30-30, Muen-Ngern Rd In Rosewood, 28 Muen-Ngern Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 22:00
Вторник 18:00 - 22:00
Среда 18:00 - 22:00
Четверг 18:00 - 22:00
Пятница 18:00 - 22:00
Суббота 18:00 - 22:00
Воскресенье 18:00 - 22:00