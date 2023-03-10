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Апартаменты в Пхукете

Пхукет объединяет тропическую природу, роскошные пляжи и высокий уровень комфорта. Апартаменты с видом на Андаманское море и приватные резиденции рядом с лучшими курортами создают идеальные условия для жизни и отдыха.

Эксклюзивные варианты проживания

Недвижимость должна соответствовать вашему образу жизни и формату путешествия. Мы подбираем объекты, которые обеспечивают комфорт, удобное расположение и высокий уровень приватности. Мы предлагаем:

  • Современные апартаменты рядом с побережьем и популярными районами.
  • Просторные резиденции с террасами и зонами отдыха.
  • Премиальную недвижимость в закрытых жилых комплексах.
  • Возможности аренды и покупки с профессиональным сопровождением.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Комфортная жизнь на Пхукете начинается с надежной поддержки на месте. Мы организуем дополнительные услуги, которые позволяют наслаждаться отдыхом или проживанием, не отвлекаясь на организационные вопросы. Мы предлагаем:

  • Организацию аренды яхт и эксклюзивных морских путешествий.
  • Управление курортной недвижимостью и инвестиционное сопровождение.
  • Персональный консьерж-сервис на протяжении всего пребывания.
  • Индивидуальные трансферы и аренду автомобилей премиального класса.

Лучшие локации

Пхукет предлагает множество престижных районов, каждый из которых подходит для своего формата жизни. Мы подбираем недвижимость в лучших локациях острова с развитой курортной инфраструктурой и атмосферой приватности.

  • Банг Тао — премиальные резиденции рядом с Laguna Phuket, гольф-полями и пляжными клубами.
  • Сурин — элегантные виллы на склонах с панорамными видами на Андаманское море.
  • Камала — эксклюзивная недвижимость в окружении тропической природы и спокойных пляжей.
  • Мыс Яму — престижные частные резиденции рядом с яхтенной мариной.

Поможем выбрать район, который будет полностью соответствовать вашему образу жизни на острове.

Почему выбирают нас

При выборе недвижимости на курортном острове важно учитывать не только расположение, но и перспективы объекта. Мы помогаем оценить все преимущества заранее и подобрать действительно подходящий вариант.

  • Проверенная недвижимость в лучших районах Пхукета.
  • Конфиденциальность и персональный подход.
  • Консультации для собственного проживания и инвестиций.
  • Организованное сопровождение от первого обращения до завершения сделки.

Услуги для владельцев недвижимости

Недвижимость на острове требует постоянного контроля, даже если владелец находится в другой стране. Мы обеспечиваем профессиональное управление, позволяя объекту всегда оставаться в отличном состоянии. Мы предлагаем:

  • Продвижение недвижимости для премиальной аренды и продажи.
  • Организацию взаимодействия с гостями и арендаторами.
  • Контроль обслуживания, технического состояния и работы подрядчиков.
  • Решения по управлению, направленные на повышение доходности объекта.

Гарантия безопасности сделок

Владение недвижимостью за рубежом должно начинаться с полной юридической уверенности. Мы проверяем документы, подтверждаем правовой статус объекта и сотрудничаем только с надежными местными специалистами. Наша команда обеспечивает:

  • Проверку юридического статуса объекта и истории владения.
  • Детальный анализ договоров до подписания.
  • Координацию работы с опытными юристами и финансовыми консультантами.
  • Полное сопровождение до выполнения всех условий сделки.

Берем на себя сложные вопросы, чтобы вы могли спокойно наслаждаться своей новой недвижимостью.

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