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Duplex в Праге

Duplex

О месте

Ночной клуб в Праге, расположенный на крыше здания на Вацлавской площади. Это одно из самых известных заведений города, член элитной группы World’s Finest Clubs. Клуб построен в виде кубического стеклянного сооружения, что является его главной особенностью. С террасы открывается панорамный вид на ночную Прагу. Днём здесь можно отдохнуть в кафе и насладиться видами города, а ночью клуб превращается в место с энергичной атмосферой, где выступают диджеи, звучит музыка, работают два танцпола и четыре бара.

Особенности

Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Václavské nám. 21, 110 00 Nové Město
+420732221111

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 05:00
Вторник22:00 - 05:00
Среда22:00 - 05:00
Четверг22:00 - 05:00
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 05:00
Воскресенье22:00 - 05:00
Контакты
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