Duplex в Праге
О месте
Ночной клуб в Праге, расположенный на крыше здания на Вацлавской площади. Это одно из самых известных заведений города, член элитной группы World’s Finest Clubs. Клуб построен в виде кубического стеклянного сооружения, что является его главной особенностью. С террасы открывается панорамный вид на ночную Прагу. Днём здесь можно отдохнуть в кафе и насладиться видами города, а ночью клуб превращается в место с энергичной атмосферой, где выступают диджеи, звучит музыка, работают два танцпола и четыре бара.
Особенности
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Václavské nám. 21, 110 00 Nové Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 05:00
Вторник22:00 - 05:00
Среда22:00 - 05:00
Четверг22:00 - 05:00
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 05:00
Воскресенье22:00 - 05:00