Moon в Праге
О месте
Стильный многозальный клуб и лаунж в самом центре города, разместившийся в историческом здании бывшего банка с эффектным стеклянным атриумом . Пространство клуба разделено на две основные зоны: на первом этаже находится просторный танцпол с энергичной музыкой (от хип-хопа до хауса), а на втором — более уединённая лаунж-зона с отдельным баром, где можно расслабиться и спокойно пообщаться .
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Dlouhá 709/26, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда21:00 - 03:00
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00