Moon в Праге

О месте

Стильный многозальный клуб и лаунж в самом центре города, разместившийся в историческом здании бывшего банка с эффектным стеклянным атриумом . Пространство клуба разделено на две основные зоны: на первом этаже находится просторный танцпол с энергичной музыкой (от хип-хопа до хауса), а на втором — более уединённая лаунж-зона с отдельным баром, где можно расслабиться и спокойно пообщаться .