Epic в Праге
О месте
Самый современный клуб города с огромными LED-экранами и мощным звуком. Здесь регулярно выступают топовые диджеи из чартов DJ Mag. Доступны VIP-зоны для более уединенного отдыха.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Revoluční 1003/3, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 05:00
Четверг22:00 - 05:00
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 05:00
Воскресенье22:00 - 05:00