FU Club & Lounge в Праге
О месте
Место, которое днём работает как стильный лаунж, а ночью превращается в клуб с тематическими вечеринками, профессиональным светом и качественным звуком. Вечером пространство трансформируется: включается динамичная подсветка, нарастают басы, и зал наполняется танцующей публикой.
Особенности
Посадочные места
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
Dlouhá 741/13, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 05:00
Суббота19:00 - 05:00
Воскресенье19:00 - 02:00