Ace Club в Праге
О месте
Место, специализирующееся на R&B и хип-хопе. Заведение привлекает стильную публику, которая ценит качественный звук, профессиональных миксологов и энергичную атмосферу. Интерьер выполнен в современном индустриальном стиле с акцентами на светодиодные экраны и мощную систему освещения. За баром работают опытные миксологи, создающие как классические, так и фирменные коктейли.
Особенности
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Бронирование столов
Контакты
Melantrichova 5, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница21:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00