Ace Club в Праге

О месте

Место, специализирующееся на R&B и хип-хопе. Заведение привлекает стильную публику, которая ценит качественный звук, профессиональных миксологов и энергичную атмосферу. Интерьер выполнен в современном индустриальном стиле с акцентами на светодиодные экраны и мощную систему освещения. За баром работают опытные миксологи, создающие как классические, так и фирменные коктейли.