Le Valmont в Праге
О месте
Клуб и лаунж в историческом подвале XIV века в самом центре Праги. Пространство разделено на две зоны: лаунж с коктейлями и живой музыкой по субботам, а также основной зал с танцполом. По четвергам здесь проходит андеграундная вечеринка Obsidian, по выходным — тематические шоу с элементами циркового искусства. Коктейльная карта включает классические и авторские напитки, каждый из которых подаётся с визуальной эстетикой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Uhelný trh 414/9, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 01:00
Четверг20:00 - 01:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00