Hemingway Bar в Праге

О месте

Культовый коктейльный бар, регулярно попадающий в топ-50 лучших баров мира. Концепция строится вокруг трёх главных страстей Эрнеста Хемингуэя: рома, абсента и шампанского — в баре коллекция из более чем 200 сортов рома и широкий выбор абсента. Интерьер в стиле спикизи 1920-х: приглушённый свет, тёмное дерево, винтажные пишущие машинки. В меню — классические коктейли и авторские напитки, каждый с историей из жизни писателя.