Hemingway Bar в Праге
О месте
Культовый коктейльный бар, регулярно попадающий в топ-50 лучших баров мира. Концепция строится вокруг трёх главных страстей Эрнеста Хемингуэя: рома, абсента и шампанского — в баре коллекция из более чем 200 сортов рома и широкий выбор абсента. Интерьер в стиле спикизи 1920-х: приглушённый свет, тёмное дерево, винтажные пишущие машинки. В меню — классические коктейли и авторские напитки, каждый с историей из жизни писателя.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Opatovická 1737/3, 110 00 Nové Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00