Black Angel's Bar в Праге
О месте
Подвальный спикизи-бар.Интерьер выполнен в стиле 1930-х годов с готическими каменными сводами, хрустальными люстрами и приглушённым светом. Коктейльная карта восстановлена по рукописным дневникам легендарного чешского бармена Алоиса Крхи, найденным при реконструкции бара. По вечерам здесь играет живой пианист — от джаза до современных хитов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Staroměstské nám. 29, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 03:00
Вторник17:00 - 03:00
Среда17:00 - 03:00
Четверг17:00 - 03:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота17:00 - 03:00
Воскресенье17:00 - 03:00