Black Angel's Bar в Праге

О месте

Подвальный спикизи-бар.Интерьер выполнен в стиле 1930-х годов с готическими каменными сводами, хрустальными люстрами и приглушённым светом. Коктейльная карта восстановлена по рукописным дневникам легендарного чешского бармена Алоиса Крхи, найденным при реконструкции бара. По вечерам здесь играет живой пианист — от джаза до современных хитов.