Lobkowicz Palace в Праге
О месте
Единственный частный дворец на территории Пражского Града, принадлежащий роду Лобковиц. Внутри — одна из старейших частных коллекций Европы: картины Брейгеля, Рубенса и Веласкеса, а также рукописные партитуры Бетховена и Моцарта с личными правками композиторов. Аудиогид озвучен владельцами дворца. После экскурсии можно подняться на террасу с видом на Прагу.
Контакты
Jiřská 3, 119 00 Praha 1-Hradčany
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00