Lobkowicz Palace в Праге

О месте

Единственный частный дворец на территории Пражского Града, принадлежащий роду Лобковиц. Внутри — одна из старейших частных коллекций Европы: картины Брейгеля, Рубенса и Веласкеса, а также рукописные партитуры Бетховена и Моцарта с личными правками композиторов. Аудиогид озвучен владельцами дворца. После экскурсии можно подняться на террасу с видом на Прагу.