The Waldstein Garden в Праге

О месте

Один из красивейших дворцовых садов в Праге, расположенный в Малой Стране. Создан в XVII веке герцогом Альбрехтом Вальдштейном. Здесь есть большой фонтан, скульптуры и сталактитовая стена. Весной сад особенно красив благодаря цветущим магнолиям.