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The Waldstein Garden в Праге

The Waldstein Garden

О месте

Один из красивейших дворцовых садов в Праге, расположенный в Малой Стране. Создан в XVII веке герцогом Альбрехтом Вальдштейном. Здесь есть большой фонтан, скульптуры и сталактитовая стена. Весной сад особенно красив благодаря цветущим магнолиям.

Контакты

Letenská 123/4, 118 00 Malá Strana
+420257075707

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 19:00
Вторник07:00 - 19:00
Среда07:00 - 19:00
Четверг07:00 - 19:00
Пятница07:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00
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