The Waldstein Garden в Праге
О месте
Один из красивейших дворцовых садов в Праге, расположенный в Малой Стране. Создан в XVII веке герцогом Альбрехтом Вальдштейном. Здесь есть большой фонтан, скульптуры и сталактитовая стена. Весной сад особенно красив благодаря цветущим магнолиям.
Контакты
Letenská 123/4, 118 00 Malá Strana
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 19:00
Вторник07:00 - 19:00
Среда07:00 - 19:00
Четверг07:00 - 19:00
Пятница07:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00