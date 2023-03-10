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Аренда элитных авто в Прага

Комфортный автомобиль премиум-класса позволяет легко сочетать прогулки по Праге с деловыми встречами и поездками за пределы города. Элегантный транспорт особенно уместен для особых мероприятий, индивидуальных маршрутов и продолжительных путешествий по Чехии.

Что мы предлагаем

Премиальная аренда в Праге может быть рассчитана как на короткую поездку по городу, так и на путешествие по Центральной Европе. Выбор автомобиля зависит прежде всего от того, насколько далеко выходит ваш маршрут.

  • Для самостоятельного вождения доступны спортивные и grand touring модели, включая автомобили Porsche и аналогичного класса.
  • Деловая программа и официальные мероприятия требуют более сдержанного формата, поэтому более уместны представительские седаны.
  • Просторные SUV удобны для поездок за пределы Праги, особенно при путешествии с семьёй или багажом.
  • При маршрутах в Карловы Вары, Вену, Дрезден или другие города можно воспользоваться автомобилем с водителем и заранее согласованной логистикой.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель позволяет сделать поездки по Чехии более комфортными, особенно когда маршрут выходит за пределы столицы. При этом график остаётся полностью индивидуальным.

  • Частные трансферы из аэропорта и на железнодорожный вокзал без необходимости искать транспорт по прибытии.
  • Поездки в Карловы Вары, Чески-Крумлов и другие города с водителем на протяжении всего маршрута.
  • Для деловых клиентов доступен формат автомобиля в распоряжении на несколько часов или полный рабочий день.

Дополнительные услуги

Дополнительные возможности подойдут для клиентов, которые хотят объединить городскую программу с поездками по Чехии. Автомобиль можно использовать как основу для индивидуальных культурных и загородных маршрутов.

  • Поездки к замкам, частным усадьбам и винодельческим регионам с заранее подготовленным маршрутом.
  • Автомобили для оперных вечеров, премьер, гала-мероприятий и частных торжеств.
  • Премиальный транспорт для рекламных и кинематографических проектов.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Для нас важно гарантировать вам спокойствие во время поездки.

  • Каждая машина проходит регулярное техническое обслуживание и проверку перед передачей клиенту.
  • Особое внимание уделяется исправности основных систем, чтобы автомобиль был полностью готов к городской поездке или более продолжительному маршруту.

Аренда для особых случаев

Вечерняя Прага особенно хорошо подходит для поездок, где автомобиль становится частью элегантного сценария.

  • Оперные и концертные вечера.
  • Торжественные ужины и частные приемы.
  • Представительские поездки во время деловых мероприятий.
  • Особые поездки к загородным замкам и частным площадкам.

Премиальный автомобиль помогает подчеркнуть характер события, сохраняя комфорт на всем маршруте.

Контакты
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