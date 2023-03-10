Аренда элитных авто в Прага
Комфортный автомобиль премиум-класса позволяет легко сочетать прогулки по Праге с деловыми встречами и поездками за пределы города. Элегантный транспорт особенно уместен для особых мероприятий, индивидуальных маршрутов и продолжительных путешествий по Чехии.
Что мы предлагаем
Премиальная аренда в Праге может быть рассчитана как на короткую поездку по городу, так и на путешествие по Центральной Европе. Выбор автомобиля зависит прежде всего от того, насколько далеко выходит ваш маршрут.
- Для самостоятельного вождения доступны спортивные и grand touring модели, включая автомобили Porsche и аналогичного класса.
- Деловая программа и официальные мероприятия требуют более сдержанного формата, поэтому более уместны представительские седаны.
- Просторные SUV удобны для поездок за пределы Праги, особенно при путешествии с семьёй или багажом.
- При маршрутах в Карловы Вары, Вену, Дрезден или другие города можно воспользоваться автомобилем с водителем и заранее согласованной логистикой.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Профессиональный водитель позволяет сделать поездки по Чехии более комфортными, особенно когда маршрут выходит за пределы столицы. При этом график остаётся полностью индивидуальным.
- Частные трансферы из аэропорта и на железнодорожный вокзал без необходимости искать транспорт по прибытии.
- Поездки в Карловы Вары, Чески-Крумлов и другие города с водителем на протяжении всего маршрута.
- Для деловых клиентов доступен формат автомобиля в распоряжении на несколько часов или полный рабочий день.
Дополнительные услуги
Дополнительные возможности подойдут для клиентов, которые хотят объединить городскую программу с поездками по Чехии. Автомобиль можно использовать как основу для индивидуальных культурных и загородных маршрутов.
- Поездки к замкам, частным усадьбам и винодельческим регионам с заранее подготовленным маршрутом.
- Автомобили для оперных вечеров, премьер, гала-мероприятий и частных торжеств.
- Премиальный транспорт для рекламных и кинематографических проектов.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Для нас важно гарантировать вам спокойствие во время поездки.
- Каждая машина проходит регулярное техническое обслуживание и проверку перед передачей клиенту.
- Особое внимание уделяется исправности основных систем, чтобы автомобиль был полностью готов к городской поездке или более продолжительному маршруту.
Аренда для особых случаев
Вечерняя Прага особенно хорошо подходит для поездок, где автомобиль становится частью элегантного сценария.
- Оперные и концертные вечера.
- Торжественные ужины и частные приемы.
- Представительские поездки во время деловых мероприятий.
- Особые поездки к загородным замкам и частным площадкам.
Премиальный автомобиль помогает подчеркнуть характер события, сохраняя комфорт на всем маршруте.