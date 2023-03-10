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Аренда бизнес джета в Прага

Премиальные авиарешения помогают объединить несколько задач в рамках одной поездки, не подстраивая каждую из них под доступные коммерческие рейсы. Гибкое планирование и комфортное пространство на борту дают больше свободы для деловых встреч, коротких визитов и личных путешествий.

Что мы предлагаем

Частный чартер помогает объединить Прагу с другими европейскими столицами, не расходуя время на пересадки и ожидание. Для более сложных программ можно заранее сформировать последовательность нескольких направлений.

  • Чартеры для деловых встреч, конференций и международных мероприятий.
  • Частные путешествия по Чехии и соседним странам.
  • Организация рейсов для корпоративных делегаций и частных групп.
  • Перелёты в Вену, Берлин, Париж, Лондон и другие европейские центры.
  • Индивидуальные маршруты с несколькими остановками.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Продуманный сервис позволяет сохранить привычный ритм даже при насыщенном графике, когда после посадки уже ждут встречи, мероприятия или дальнейшая поездка.

  • Возможность провести рабочее время в спокойной обстановке, не отвлекаясь на посторонние факторы.
  • Питание и напитки подбираются заранее, включая блюда чешской или международной кухни.
  • Экипаж обеспечивает деликатное обслуживание и оперативно реагирует на просьбы пассажиров.
  • На продолжительных маршрутах можно создать условия для сна и полноценного восстановления.

Дополнительные услуги

Дополнительные возможности позволяют сочетать деловую поездку с культурными, гастрономическими и частными впечатлениями.

  • Частные экскурсии по историческому центру с локальным экспертом.
  • Бронирование столиков в ресторанах чешской и современной европейской кухни.
  • Поиск редких предметов искусства, антиквариата и изделий местных мастеров.
  • Организация поездок в винные регионы Моравии.
  • Подбор апартаментов, вилл и загородных резиденций для особых случаев.

Направления и маршруты

Центральное положение в Европе позволяет использовать частную авиацию для коротких поездок между столицами и более продолжительных путешествий с несколькими остановками.

  • Перелёты в Вену, Берлин, Мюнхен и другие европейские города для деловых встреч и мероприятий.
  • Маршруты к загородным резиденциям, гольф-клубам и курортам, если программа выходит за пределы городской поездки.
  • Международные направления в Дубай, Доху и другие центры Ближнего Востока.

Почему выбирают нас

Профессиональная организация частного рейса начинается задолго до вылета, поэтому большое значение имеют опыт команды и прозрачность каждого решения.

  • Международные авиационные нормы учитываются при выборе оператора и организации перелёта.
  • Команда умеет работать с деловыми клиентами, которым важны точность и соблюдение согласованных сроков.
  • Технические и организационные параметры рейса проверяются до его подтверждения.
  • Деловая и личная информация клиента остаётся в рамках конфиденциального обслуживания.

Безопасность и стандарты

Короткий европейский перелёт не означает упрощённого подхода: надёжность обеспечивается той же последовательностью технических и операционных процедур.

  • Перед рейсом проверяются ключевые параметры готовности воздушного судна.
  • При построении маршрута учитываются актуальные погодные и навигационные условия.
  • Авиационный оператор и экипаж соответствуют применимым международным требованиям.

В итоге дорога в Прагу остаётся почти незаметной частью путешествия, уступая внимание архитектуре, гастрономии и атмосфере старого города.

Контакты
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