The Rio de Janeiro Planetarium Foundation and the Universe Museum в Рио-де-Жанейро
О месте
Крупнейший астрономический научно-просветительский комплекс в Латинской Америке. Расположенный в районе Гавеа в Рио-де-Жанейро, он объединяет под своей крышей современные проекционные купола, интерактивный Museu do Universo (Музей Вселенной), обсерваторию и исследовательские пространства.
Контакты
R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-070
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00