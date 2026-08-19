Pontal Museum

Насчитывает около 9 000 работ более чем 300 мастеров со всей Бразилии. В ней представлены скульптуры из глины, дерева и других материалов, которые отражают повседневную жизнь, религиозные традиции, миграционные процессы и другие аспекты культуры.