Досуг и развлечения в Рио-де-Жанейро
Масштабный культурный центр и суперклуб электронной музыки, расположенный в Рио-де-Жанейро в обновленном портовом районе Porto Maravilha.Это не просто ночной клуб, а полноценный культурный центр, включающий в себя ресторан, кафе, лаундж-зону и пространства для выставок искусства, моды и дизайна.
Знаменитый трехэтажный культурный центр, бар и ночной клуб в Рио-де-Жанейро. Он находится в богемном районе Лапа и славится живой музыкой в стиле самба, форо и чаро, а также уникальным винтажным интерьером бывшего антикварного магазина.
Премиальный руфтоп-бар и ресторан, расположенный на 39-м этаже отеля Hilton Copacabana в Рио-де-Жанейро. Это место знаменито своим панорамным обзором на 360 градусов с видом на пляж Копакабана, гору Сахарная голова и статую Христа-Искупителя.
Знаменитый панорамный бар на крыше в Рио-де-Жанейро, расположенный на вершине холма в фавеле Видигал. Он открывает потрясающий вид на побережье Атлантического океана, пляж Ипанема и гору Два Брата (Dois Irmãos), объединяя местную культуру, живую музыку и традиционную бразильскую кухню.
Популярное открытое пространство для отдыха, бар и концертная площадка под открытым небом в Рио-де-Жанейро. Здесь проходят вечеринки, играют живую музыку и подают еду и напитки.
Музей рассказывает о материальном и нематериальном наследии, связанном с республиканским режимом. Здесь изучают и экспонируют историю становления и развития республики в Бразилии.
Современная бразильская кухня с фокусом на сезонные овощи, свежие морепродукты и премиальное мясо. Шеф использует современные кулинарные техники и продукты, выращенные в собственных огородах ресторана.Заведение удостоено двух звезд Мишлен.
Популярный ресторан современной кухни в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Ипанема. Заведение отмечено наградой Bib Gourmand в гиде Michelin 2026 за отличное качество блюд по разумной цене, а его шеф-повар Педро Коронья получил титул Michelin Young Chef 2026.
Миссия музея — стимулировать общественные дискуссии о будущем, объединяя науку, устойчивое развитие и социальный диалог. Здесь наука встречается с искусством и инновациями.
Знаменитый ресторан паназиатской кухни, отмеченный звездой Michelin. Он расположен в легендарном пятизвездочном отеле Copacabana Palace прямо на побережье Атлантического океана в Рио-де-Жанейро.
Одна из самых ярких и посещаемых достопримечательностей Рио-де-Жанейро, уникальный уличный арт-объект, созданный чилийским художником Хорхе Селароном. Она представляет собой мозаичную лестницу длиной 125 метров, состоящую из 215 ступеней, которая соединяет между собой два знаменитых богемных района города — Лапа и Санта-Тереза. Официально этот объект является частью улицы Мануэля Карнейро.
Насчитывает около 9 000 работ более чем 300 мастеров со всей Бразилии. В ней представлены скульптуры из глины, дерева и других материалов, которые отражают повседневную жизнь, религиозные традиции, миграционные процессы и другие аспекты культуры.