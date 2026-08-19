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Досуг и развлечения в Рио-де-Жанейро

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
D-EDGE Rio
D-EDGE Rio

Масштабный культурный центр и суперклуб электронной музыки, расположенный в Рио-де-Жанейро в обновленном портовом районе Porto Maravilha.Это не просто ночной клуб, а полноценный культурный центр, включающий в себя ресторан, кафе, лаундж-зону и пространства для выставок искусства, моды и дизайна.

Rio Scenarium
Rio Scenarium

Знаменитый трехэтажный культурный центр, бар и ночной клуб в Рио-де-Жанейро. Он находится в богемном районе Лапа и славится живой музыкой в стиле самба, форо и чаро, а также уникальным винтажным интерьером бывшего антикварного магазина.

Isabel Lounge
Isabel Lounge

Премиальный руфтоп-бар и ресторан, расположенный на 39-м этаже отеля Hilton Copacabana в Рио-де-Жанейро. Это место знаменито своим панорамным обзором на 360 градусов с видом на пляж Копакабана, гору Сахарная голова и статую Христа-Искупителя.

Bar da Laje
Bar da Laje

Знаменитый панорамный бар на крыше в Рио-де-Жанейро, расположенный на вершине холма в фавеле Видигал. Он открывает потрясающий вид на побережье Атлантического океана, пляж Ипанема и гору Два Брата (Dois Irmãos), объединяя местную культуру, живую музыку и традиционную бразильскую кухню.

Aldeia Lagoa
Aldeia Lagoa

Популярное открытое пространство для отдыха, бар и концертная площадка под открытым небом в Рио-де-Жанейро. Здесь проходят вечеринки, играют живую музыку и подают еду и напитки.

Museum of the Republic
Museum of the Republic

Музей рассказывает о материальном и нематериальном наследии, связанном с республиканским режимом. Здесь изучают и экспонируют историю становления и развития республики в Бразилии.

Lasai
Lasai

Современная бразильская кухня с фокусом на сезонные овощи, свежие морепродукты и премиальное мясо. Шеф использует современные кулинарные техники и продукты, выращенные в собственных огородах ресторана.Заведение удостоено двух звезд Мишлен.

Koral
Koral

Популярный ресторан современной кухни в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Ипанема. Заведение отмечено наградой Bib Gourmand в гиде Michelin 2026 за отличное качество блюд по разумной цене, а его шеф-повар Педро Коронья получил титул Michelin Young Chef 2026.

Amanya Museum
Amanya Museum

Миссия музея — стимулировать общественные дискуссии о будущем, объединяя науку, устойчивое развитие и социальный диалог. Здесь наука встречается с искусством и инновациями.

Mee
Mee

Знаменитый ресторан паназиатской кухни, отмеченный звездой Michelin. Он расположен в легендарном пятизвездочном отеле Copacabana Palace прямо на побережье Атлантического океана в Рио-де-Жанейро.

The stairs of Selaron
The stairs of Selaron

Одна из самых ярких и посещаемых достопримечательностей Рио-де-Жанейро, уникальный уличный арт-объект, созданный чилийским художником Хорхе Селароном. Она представляет собой мозаичную лестницу длиной 125 метров, состоящую из 215 ступеней, которая соединяет между собой два знаменитых богемных района города — Лапа и Санта-Тереза. Официально этот объект является частью улицы Мануэля Карнейро.

Pontal Museum
Pontal Museum

Насчитывает около 9 000 работ более чем 300 мастеров со всей Бразилии. В ней представлены скульптуры из глины, дерева и других материалов, которые отражают повседневную жизнь, религиозные традиции, миграционные процессы и другие аспекты культуры.

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