Koral в Rio de Janeiro

О месте

Популярный ресторан современной кухни в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Ипанема. Заведение отмечено наградой Bib Gourmand в гиде Michelin 2026 за отличное качество блюд по разумной цене, а его шеф-повар Педро Коронья получил титул Michelin Young Chef 2026.