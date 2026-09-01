Koral в Rio de Janeiro
О месте
Популярный ресторан современной кухни в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Ипанема. Заведение отмечено наградой Bib Gourmand в гиде Michelin 2026 за отличное качество блюд по разумной цене, а его шеф-повар Педро Коронья получил титул Michelin Young Chef 2026.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
R. Barão da Torre, 446 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22411-002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 17:00