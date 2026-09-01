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Koral в Rio de Janeiro

Koral

О месте

Популярный ресторан современной кухни в Рио-де-Жанейро, расположенный в престижном районе Ипанема. Заведение отмечено наградой Bib Gourmand в гиде Michelin 2026 за отличное качество блюд по разумной цене, а его шеф-повар Педро Коронья получил титул Michelin Young Chef 2026.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

R. Barão da Torre, 446 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22411-002
+5521995136437
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Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 17:00
Контакты
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